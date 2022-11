El Mundial en las escuelas: estudiantes podrán entrar más tarde o ver el partido en los establecimientos

El Jefe Distrital de Educación, Julio Benítez,dijo que se viene trabajando en un abordaje de tipo pedagógico. La Dirección de Escuelas creó el sitio Golazo, con distintas propuestas y se inició previo al inicio del Mundial. La Dirección de Escuelas estableció para este martes, los alumnos y alumnas ingresen una vez que el partido haya concluido y en otras ocasiones cuando se desarrolle en jornada escolar, está la oportunidad que los estudiantes se retiren con la autorización de las familias