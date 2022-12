Se triplicaron los casos de coronavirus a nivel nacional

En tanto, también se indicó que se produjeron nueve muertes por Covid-19 en el mismo período, por lo que se mantiene estable esa variable.



El pasado 27 de noviembre, la cartera sanitaria había informado 3.323 nuevos contagios de coronavirus, lo que ya implicaba un crecimiento de más del 120 por ciento con respecto a dos semanas antes a esa fecha.



Con los últimos datos, trepaba a 9.739.856 los casos positivos de Covid-19 informados desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, mientras que ascendía a 130.034 el total de fallecidos.



En tanto, se mantenía en 247 la cantidad de pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva y las camas del servicio para adulto y toda patología se encontraba ocupadas en un 41 por ciento en establecimientos públicos y privados de todo el país.



Un 88,55 por ciento de los contagios informados esta semana se repartieron entre CABA (6.032) y la provincia de Buenos Aires (5.134).



El resto de las jurisdicciones que presentaron nuevos casos positivos son Córdoba (323); Tucumán (145); Río Negro (118); Corrientes (102); Tierra del Fuego (91); Chaco (90); Santa Fe (88); Santa Cruz (82); Catamarca y Mendoza (58); Neuquén y Entre Ríos (51); Salta (30); Chubut (27); Jujuy y La Rioja (23); La Pampa (22); Santiago del Estero (16); Misiones (15), San Luis (13); San Juan (10), y Formosa (7).



Las nueve muertes informadas corresponden a la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego y CABA (2), y Corrientes y Entre Ríos (1).



El miércoles último, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, admitió que se registraba un aumento sostenido de casos de coronavirus en las últimas semanas y y pidió a la población completar los esquemas de vacunación para reducir los riesgos.



"Si bien estamos en una etapa de aumento de contagios, cuando se analiza comparado con otras situaciones y se analiza en números absolutos ese número no hace que el SARS-CoV-2 sea un virus predominante y segundo, no es un aumento muy importante", había señalado entonces.



También advirtió que "si todos nos vacunamos, recibimos todos los refuerzos, todas las personas que pasaron más de 120 días reciben esa vacuna que va a reforzar esa inmunidad, sobre todo las personas mayores de 50 años, personas que tengan condiciones de riesgo, personal de salud, de seguridad, las fuerzas armadas, es muy probable que aunque tengan Covid esa infección no se traduzca en complicaciones ni en muertes".