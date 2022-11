Reabrió la escuela 43 de San Quilcó

El emotivo acto se llevó a cabo este miércoles. Concurrirán 3 alumnos, que una vez que se había cerrado con el gobierno anterior, tenían que recorrer 30 km diariamente para ir a la escuela más próxima. Al acto concurrieron autoridades educativas y delegaciones de las escuelas 40, 19, 10, 48 y secundaria 20. Así informó Julio Benítez, Jefe Distrital de Educación