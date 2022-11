Pasaje Hermanos Emiliozzi: ‘es un homenaje a estos grandes campeones’

Lo dijo el Concejal de Juntos, Carlos Coscia, autor del proyecto para crear el Pasaje,que se trata este jueves en la sesión del Concejo Deliberante. Agregó que es una nominación simbólica ya que se colocarán placas en las esquinas y la calle Necochea seguirá como hasta ahora. También el proyecto contempla la colocación de una escultura en el ingreso al Museo Hermanos Emiliozzi