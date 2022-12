Armar el arbolito puede costar desde $800 hasta $500 mil

Lo contó Mirta Sequi, de Cotillón Celeste, por Radio Olavarría. ‘Vestir’ el árbol más pequeño, tiene un costo de $2500 aproximadamente. Aclaró que hay posibilidades para todos los presupuestos. Y, además, sostuvo que la mayoría lo arman el 8 de diciembre.