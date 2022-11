Galli confirmó aumento salarial para diciembre, enero, y nueva sede para Licencias de Conducir

Foto: archivo

El intendente Ezequiel Galli dialogó con Luis Occhi en el marco del aniversario 155 de la ciudad, horas después de haber concretado anuncios sobre obra pública, en los que profundizó algunos puntos. Adelantó un gran festejo este viernes, además de pronosticar un proceso de crecimiento de la ciudad.