Medalla de plata para Augusto Araña en Santiago del Estero

Con la participación de 163 atletas, provenientes de distintos puntos del paí,s que se dieron cita la sededel Centro Cultural y Artesanal “General San Martín” de Termas de Río Hondo, entre el 18 y el 21 del corriente mes, se disputaron las Finales de los Campeonatos Argentinos de Ajedrez Amateur 2022 en las categorías Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2300, absolutos.