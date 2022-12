AERI en estado de alerta

Este gremio que nuclea a los trabajadores de ARBA, se declaró en alerta tras la realización de una asamblea. Entre otros puntos es por la falta de respuestas a reclamos que vienen efectuando, entre ellos , la convocatoria a paritarias. Roberto Sequeira, próximo Secretario General del Gremio, se expresó por LU 32. Foto: www.eldia.com.ar