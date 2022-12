Trabajadores de ARBA en estado de alerta

El gremio AERI que nuclea a los trabajadores de ARBA, se declaró en alerta tras la realización de un plenario de delegado. Roberto Sequeira, futuro Secretario General, indicó que el viernes pasado hubo un Plenario de Delegados donde se determinó el estado de alerta. Lo que se pretende es un convenio ya que es un ente autárquico. Esto data de 2008.Pidieron dos audiencias con el Ministro de Economía y no tuvieron respuesta aún Foto: www.eldia.com.ar