‘El Municipio no se puede desentender de esto’

El concejal del Frente de Todos, Ubaldo García, se refirió en LU32 a la falta de agua en Olavarría, en algunos casos durante siete días: “Más de la mitad de la ciudad sin agua, San Vicente, Mariano Moreno, Pueblo Nuevo, Barrio Bancario, es una situación alarmante tratándose de un servicio esencial, sobre todo dadas las altas temperaturas. En la región no existe este problema en la magnitud que se vive en Olavarría”.