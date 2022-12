Coopelectric explica que ellos cobran para operar y mantener el servicio y que no hacen obras

Las obras se definen con el Fondo de Obras que se cobra en la factura y se proyectan con la Municipalidad, explicó Oscar López, gerente de Coopelectric, que dio su versión de cómo recibieron a las personas que se acercaron esta mañana. Adelantó que esta semana se ponen en marcha dos pozos más y consideró que ‘si la conexión está hecha en normativa, nadie se quedó sin agua, porque siempre llega a la canilla del medidor’. El Consejo estudiará una reducción en el cargo fijo para usuarios afectados.