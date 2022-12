Asumirá la nueva comisión ejecutiva de la CTA-T Regional Olavarría

Este viernes 16 de diciembre a las 18:00 hs. se llevará adelante el acto de asunción de la nueva comisión ejecutiva de la CTA Regional Olavarría, en el Salón de la Asociación Mutual Carlos Alberto Moreno (Collinet 4544). La nueva Comisión Ejecutiva está encabezada por Hosanna Cazola (Suteba -Olavarría) como Secretaria General, por Juan Cacace (Frente de Trabajadores Estatales -Azul) como Adjunto y Margot Grosso (Suteba - Tapalqué), a cargo de la Secretaría Gremial. Hosanna Cazola dialogó con LU 32, se refirió a la duración de su mandato y a los objetivos.También habló del crecimiento que ha tenido esta CTA