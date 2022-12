El Frente de Organizaciones en Lucha de Olavarría protestó contra los gobiernos nacional y municipal

En la mañana de este jueves se reunieron en el Paseo Mendía, en el marco de concentraciones piqueteras en todo el país, por el reclamo de la baja de planes sociales. A nivel local, exigen conocer cuáles son los requisitos para obtener el carné condición 1 del Hospital y, también, quieren reunirse con el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani, para ser reconocidos como actores sociales y expresar otras demandas, sostuvo Sebastián, uno de los referentes, en diálogo con LU32.