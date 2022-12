La diputada radical de Evolución, Danya Tavela, estuvo en Olavarría

Participó de la entrega de reconocimientos a las mujeres emprendedoras que habían sido destacadas por la MEFEBA oportunamente y también, resaltadas por el Concejo Deliberante. En una parada posterior, pasó por la obra del Comité de calle 25 de Mayo y adelantó que vendrá para su pronta inauguración. La legisladora llegó a Olavarría en el marco de un recorrida por la Séptima Sección.