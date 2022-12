Presupuesto 2023: ‘Proyectar en Argentina a un año, es un trabajo más de brujería que de técnica’

La titular de la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante, Guillermina Amespil, perteneciente al Oficialismo, se refirió al tratamiento del proyecto, que será debatido este martes en sesión extraordinaria. Destacó el cálculo de gastos y recursos hecho por el Ejecutivo y adelantó que este miércoles estarían llegando las respuestas a las consultas que hicieron los bloques opositores a la Secretaria de Hacienda.