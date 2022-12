‘Si la discusión es vender menos alcohol o salvar vidas, creo que está saldada’

El Ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, se expresó en Radio Olavarría en torno a la sanción de la Ley Alcohol Cero, aprobada por la Legislatura la pasada semana. Adelantó que quieren ponerla en vigencia desde el 1 de enero. Sostuvo que serán los municipios y las universidades los encargados de los cursos de reentrenamiento, que se suman a la legislación actual. Mencionó que los que podrían oponerse en la Provincia no lo han hecho y hasta apoyan con campañas de concientización.