Saladillo aguarda con trabajo y ansias la creación de su universidad nacional

Foto: CN Saladillo

El intendente de aquel distrito, José Luis Salomón, se refirió en Radio Olavarría al trámite legislativo, que nuevamente cayó este miércoles, donde se iba a dar media sanción a la institución. Afirmó que la mayoría de los legisladores está de acuerdo en la creación, pero el Congreso no puede sesionar por otros temas.