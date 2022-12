Confrontación vecinal deja cinco heridos

Según pudo averiguar LU32, tres de los cinco heridos lo fueron por arma de fuego, mientras que los otros dos presentaban lesiones ocasionadas por otros medios.

Los oficiales no llegaron a intervenir durante el hecho, por lo cual no puede investigarse como in fraganti, por lo que se debe aguardar la instrucción de la causa para que haya alguna detención.

La misma recayó en la UFI 4 a cargo de la Dra. Serrano.