No son nuevas las tensiones entre la Corte y los otros poderes

Lo admitió Eduardo Lázzari, el historiador de Buenos Aires, que este lunes realizó su columna en Entre Amigos, con esa temática, remitiéndose a la creación de la Corte por Mitre en 1862. Destacó a Antonio Bermejo, el presidente cortesano que más duró en su cargo: 25 años.