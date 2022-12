Presupuesto: ‘Las tasas que bajan, se compensan con la suba de otras’

Lo expresó la concejal del Frente de Todos Natalia Álvarez en LU32, minutos antes de iniciarse la sesión del Concejo donde se trataría el Presupuesto 2023. Cargó contra el cálculo de gastos planteado por el intendente Galli, en el que denunció que hay recortes y reducción de presupuesto en áreas muy sensibles. Por otro lado, ensayó una autocrítica en torno a que no han podido despertar interés de los vecinos en estos temas, y adherirlos a la vida cotidiana.