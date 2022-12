Balance anual del funcionamiento de la Dirección de Licencias de Conducir

Personal de la Dirección de Licencias de Conducir elaboró un informe que da cuenta del trabajo realizado durante el año 2022; bajo la premisa que es necesario cuantificar y diagnosticar el trabajo que esta dirección realiza, lo que permitirá además proyectar hacia el año venidero.

Al respecto, el Director de Licencias de Conducir Leandro Lanceta expresó que “durante el transcurso de mi primer año de gestión, debo decir que los objetivos trazados fueron cumplimentados con creces, teniendo en cuenta que se logró aumentar considerablemente la cantidad de turnos que se atienden por día, ampliando así, el horario de atención y facilitándoles a los ciudadanos la gestión del trámite, que es de vital importancia para la vida cotidiana”.

“Desde que se acepta el desafío de trabajar en la gestión pública – sostiene Lanceta – el pilar esencial que debe circunscribir el trabajo que se realiza, es el de trabajar en equipo, con el objetivo final de facilitarle al ciudadano aquello en lo que se tenga herramientas para hacerlo, en pos siempre de mejorar el funcionamiento de la oficina en la cual se trabaja”.

“No hay mejora posible sin el esfuerzo y compromiso de los trabajadores del sector, razón por la cual, es necesario hacer un especial reconocimiento a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la Dirección” destacó el funcionario.

La Dirección de Licencias de Conducir internamente está organizada en siete áreas de trabajo:

Informes, donde un agente admite a los usuarios, corrobora turnos, organiza sobre turnos que se otorgan de manera excepcional y brinda información acerca del trámite a realizar.

Facturación, integrada por tres trabajadores responsables de la verificación de documentación, generación de boletas para acceso al trámite y consulta de libre deuda.

Box, que cuenta con seis operadores responsables de la carga de datos personales y biométricos al sistema nacional de licencias.

Entrega, donde cuatro personas integran un equipo que se encarga de recibir los trámites finalizados, gestionar los turnos para evaluaciones y realizar la entrega de las licencias ya impresas.

Box médico, integrados por cuatro profesionales de la salud encargados de evaluar la aptitud física del usuario solicitante.

Administración, con tres trabajadoras que verifican los trámites finalizados y hacen el seguimiento técnico-legal de los mismos para la posterior aprobación del director e impresión final de la licencia.

Circuito vial “La Máxima”, donde se realizan las evaluaciones teórico-prácticas y suficiencias conductivas de carácter médico. Este grupo se compone de seis evaluadores.

Seguidamente se detallan las acciones más relevantes efectuadas por el organismo en el transcurso de 2022.

Ampliación de días y horarios de atención

En primer lugar, entre los desafíos a los que se enfrentó el área en el corriente año, se destaca que, tras la pandemia por el Covid 19, fueron mayores que los usuales. En el plano administrativo hubo que resolver un incremento en la demanda de turnos, ya que se acumularon renovaciones de dos años completos desde 2020, generando una sobre demanda de turnos, a los que se agregaban las renovaciones, reemplazos, ampliaciones y originales del año corriente. Esto ocurrió porque el aislamiento social, preventivo y obligatorio imposibilitó en muchos casos el acceso a cualquier tipo de trámite vinculado a 20 nuevos turnos por día, destinados a la renovación Licencias de Conducir.

En respuesta a este desfasaje, la Dirección resolvió ampliar una hora el horario de atención, lo que permitió incorporar turnos de licencias cuyos vencimientos operasen en el 2022. Pero esto aún no alcanzaba para cubrir la demanda, sobre todo de las licencias vencidas 2020/2021. Fue entonces que a fines de marzo de 2022 la Dirección tomó la decisión de abrir las puertas de la oficina también los días sábados, agregando un total de 60 turnos extras, sólo para trámites de renovación. Esta medida, que aconteció durante el trimestre abril/julio, permitió dar inicio a 7.752 trámites, lo que equivale a un promedio de 79,10 trámites diarios iniciados. (Cabe destacar en este sentido que estos datos no se corresponden a turnos dados. Tener el turno no implica poder dar inicio al trámite. La persona antes debe cumplimentar con una serie de requisitos y contar con la documentación requerida).

En agosto el horario de apertura volvió a ser de lunes a viernes, pero se resolvió que la atención se extendería hasta las 15:00 horas a partir del 1º de septiembre, adoptando esta medida de forma permanente. Esta modificación horaria no sólo ampliaba la capacidad de atención de la oficina, sino que además significó una inversión del estado municipal, ya que muchos de los trabajadores del área contaban con jornadas de 30 horas semanales que debieron ser ampliadas a 40 horas. También, se dispuso el pase de trabajadores jornales a régimen mensual, implicando una mayor utilización de insumos.

De acuerdo a datos proporcionados desde la Dirección, en noviembre de 2022 se registra un aumento sustancial tanto de trámites iniciados (+29%) como de licencias otorgadas (+46,5%); en relación al mismo período de 2021.

En 2022, hasta el mes de noviembre, se contabilizan un total de 20.403 trámites iniciados.

Modificaciones para la obtención de la licencia de conducir

Otra de las cuestiones a considerar tiene que ver con las modificaciones para la obtención de la licencia de conducir, desde una perspectiva inclusiva y de accesibilidad.

Gestionar la habilitación para conducir es un trámite algo complejo desde lo burocrático y lo técnico. En este sentido, con el objetivo de facilitar algunas cuestiones relacionadas con lo administrativo, esta Dirección resolvió implementar las siguientes medidas:

-Modificación del instructivo de estudios para examen de conducir teórico para adultos mayores y personas con discapacidad. Se creó una batería de preguntas extraídas del material dispuesto por la Dirección Provincial de Seguridad Vial, con imágenes que facilitan la comprensión y el estudio a personas con cierto tipo de discapacidad y personas mayores.

-Examen de conducir para adultos mayores de 71 años. Desde el 1º de diciembre del corriente, los mayores que realicen el trámite de renovación ya no deberán realizar la evaluación práctica. Dicha modificación es implementada por el decreto municipal 5517/22

-Ampliación horaria de atención al público, ampliación del turnero y evaluaciones los días sábados. Con la finalidad de dar respuestas a la creciente demanda de turnos, se implementaron estas modificaciones. La extensión de la franja horaria de atención no solo nos permite gestionar más trámites, sino que además les permite a los usuarios contar con más horarios disponibles, ya sea para la carga de datos en el inicio del trámite o como para la evaluación teórico práctica.

-implementación de puesto de informes, creado con el fin de asesorar a los usuarios sobre todas las cuestiones relacionadas a turnos, documentación, requerimientos legales, sobre turnos y demás.

-Programa de gestión de licencias para empresas de Olavarría. El objetivo central es facilitar a las y los trabajadores profesionales, el acceso al trámite de licencia. Incluye además la gestión de la evaluación teórica práctica.

-Puesta en vigencia de licencias no binarias, implementada por el Ministerio de Transporte de la Nación y ejecutada en nuestro centro de emisión. El objetivo es el reconocimiento de las identidades auto percibidas no binarias.

-Quita de las preguntas de carácter eliminatorio en exámenes a personas mayores de 71 años. Con el objetivo de facilitar el examen, siempre y cuando el tramitante demuestre las actitudes psicotécnicas requeridas. se logró que aquellos mayores de 60 que por alguna circunstancia particular debieron generar nuevamente en el sector la licencia (Ej. Caducidad) les sea entregado el escrito para +71, buscando ser más amigable en el proceso evaluativo.

-Charlas abiertas de educación vial, abiertas al público en general, dictadas en el salón Rivadavia por un profesional del tema, y con frecuencia quincenal.

Sobre el trabajo realizado en el circuito vial “La Máxima”

Se instruyó a los empleados del sector sobre la necesidad de reforzar la cercanía que se le brinda a las personas de esta franja etaria, quienes todos los años debe renovar y pasar por el estrés, no solo del proceso inicial de carga/médico en oficina central, sino mayormente acercarse al predio, realizar evaluación teórica y luego (si su desempeño es correcto) finalizar con el práctico en el Circuito Vial.

En lo referido a las categorías profesionales, se buscó el modo para que (una vez realizados correctamente los teóricos) se dispusiera a la brevedad la posibilidad de realizar el práctico. Actualmente se busca que el mismo pueda ser llevado a cabo el día que se realiza el teórico correcto y caso contrario se da turno para cumplimentar el práctico a 2 o 3 días posterior al teórico, siempre que el aspirante cuente con el vehículo en esas fechas.

Luego de la medida sindical de mitad de año, para descongestionar el turnero, se gestionó un quinto horario de atención: hasta la fecha eran cuatro turnos, 7.30/8.45/10.00/11.30; y se incorporó el horario de 13.15.

Tras la segunda medida sindical, se logró un nuevo horario de atención los sábados durante la mañana (de 8 a 13hs) como laboral. Esto permitió generar 3 nuevos turnos. En principio se reprogramaron trámites de toda la franja etaria, pero luego visibilizando lo que sucedía con el +71, se apuntó de manera preferencial a poder resolver estas renovaciones.

También se redujo la cantidad de aspirantes en cada turno, lo que nos llevó a la posibilidad de personalizar la atención, y dedicar un tiempo mayor en cada uno de los procesos que se realizaban.

Se destaca que en el Circuito Vial se cuenta con personal que en todo momento está buscando lograr la mejor atención posible, ante cada una de las gestiones realizadas por los vecinos, buscando que la burocracia del proceso sea la menor posible. Como columna vertebral son tres personas las que funcionaban como guía, además del encargado.

Charlas abiertas a la comunidad de educación vial: se desarrollaron durante todo el año, contabilizando una trentena de encuentros en los que participaron más de quinientos vecinos y vecinas de todo el partido. El objetivo de dichas charlas es poder resolver las dudas que puedan tener los y las tramitantes previas al examen de conducir. Se trabajó con la Ley Nacional de Tránsito 24.449, la Ley Provincial de Tránsito 13.927 y su correspondiente decreto reglamentario. Se abordaron ejemplos de situaciones que a menudo suceden en la vía pública, cuestiones de señalética y responsabilidad ciudadana para la conducción segura.

El encargado de dictar este taller es el mayor Carlos Sotuyo, técnico superior en accidentología vial.

Jornadas educativas con infantes: se realizaron en diversos jardines de infantes talleres de educación vial. Bajo la premisa que la educación temprana en temas de seguridad vial va de la mano con la educación cívica y ciudadana, es fundamental que, desde pequeños, los niños puedan ser conscientes de la importancia de la misma.

Los encuentros fueron coordinados por la profesora Silvana Pilotta, quien construyó una propuesta pedagógica pensando en esta población. Algunas de las instituciones que participaron fueron: jardín MAMI, jardín nº 929, jardín nº 912, entre otros.

Gestión de Licencias para Empresas de Olavarría

El programa GLEO es un programa de gestión de licencias de conducir que nació en julio del corriente año como una política pública desde la misma dirección de licencias. El objetivo central, es poder facilitar a las empresas locales la gestión de cualquier tipo de trámite vinculado a obtención licencias de conducir, sobre todo a aquellos tramitantes que requieren de clases profesionales para poder desarrollar su labor en la industria local.

En la actualidad, desde Licencias se trabaja en forma conjunta con la Secretaría de Desarrollo Económico, la Dirección de Minería y las diversas empresas locales que son quienes vinculan a los trabajadores solicitantes.

En estos cinco primeros meses el programa logró vincular 16 empresas. En la que se destacan las de actividad minera y transporte de carga, también empresas de servicios y mantenimiento o de insumos tecnológicos.

En relación a los trámites concluidos, desde el inicio el GLEO, ya son 75 los trámites finalizados y aprobados en el marco del programa. Esto implicó 58 exámenes teórico – prácticos de conducir, que se realizaron en las mismas empresas solicitantes del programa.