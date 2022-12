"Crecer juntos" cierra un año a todo motor

El proyecto “Más capacidades, más producción sustentable” del Taller Protegido Crecer Juntos es uno de los elegidos del Programa “Nutriendo el Futuro” que impulsa la empresa Nutrien Ag Solutions Argentina. Este proyecto apunta a fortalecer la Institución a través de la capacitación de sus integrantes y de esa manera lograr mayor diversificación de servicios de panificados.

“Estamos muy emocionados de recibir este premio que nos permitirá contratar un maestro panadero y proveer de capacitación manual y tecnológica a nuestros operarios, renovar nuestras instalaciones y adquirir nueva maquinaria y así ampliar la oferta de productos para brindar a la comunidad”, comentó Rosana Donegana, Directora del Taller.

El objetivo principal de esta Institución -que ya cuenta con 25 años de actividad y reúne diariamente 47 operarios- es la capacitación y asistencia a personal con diferentes capacidades mentales y/o motoras, las cuales no están incluidas dentro del trabajo y las instituciones de la comunidad en general. En el mismo, se llevan adelante cuatro actividades en paralelo: carpintería, panificados, taller de costura y elaboración de sobres de papel madera.

Un dato para destacar es que la recaudación de la venta de los productos (que está sujeta a la demanda espontánea de los posibles clientes y comunidad) es destinada a los operarios que estuvieron involucrados en el proceso de elaboración de los mismos, la compra de materia prima y otros insumos. La distribución es a partir de la evaluación grupal entre operarios, interpretando los esfuerzos según lo que cada uno puede hacer, significando una retribución simbólica de todo el trabajo llevado a cabo y que complementa el aporte provincial.

En este sentido, explicó que “hacemos una labor integral, que no sólo es de carácter laboral, sino que es un espacio donde se concretan proyectos de vida, un espacio de trabajo continuo. El trabajo entendido como motor, como lugar de disfrute y no como una carga. El trabajo que dignifica a cualquier ser humano. Esto no es una empresa, es un dispositivo laboral, pero sobre todo social y familiar, donde el trabajo diario impacta en la vida personal de nuestros operario, y donde se priorizan los aspectos humanitarios y afectivos”.

Para colaborar con la Institución y adquirir nuestros productos artesanales o realizar pedidos, pueden acercarse a nuestra sede, Colón 2929o comunicarse por nuestras redes de Facebook o Instagram”, finalizó Donegana.