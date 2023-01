Claudio Peralta 'tomó' un maxikiosco y amenazó con quitarse la vida

Uno de los imputados en la 'Causa Terrenos', donde se investiga la presunta comercialización irregular de lotes, se atrincheró en un local comercial de Fal y Urquiza, para reclamar la presencia de los funcionarios judiciales y del intendente Galli o de Diego Robbiani. En medio del operativo policial para que deponga su actitud, la esposa y la madre de Peralta, manifestaron que está desesperado, sin trabajo 'porque nadie lo quiere contratar'. Luego de concluir el hecho, hubo disturbios, y la policía reprimió a vecinos y a periodistas.