Fin de semana con torta negra de 11 metros

En Tapalqué se realizará este sábado y domingo la Fiesta de la Torta Negra, que busca ser elevada al rango de Fiesta Nacional, según adelantó en Radio Olavarría la responsable de Turismo del vecino municipio, Lala Baciocco. También reveló que muy pronto estarán operativas, y abiertas al público, las opciones del Complejo Termal de Tapalqué, que es pionero en el Centro de la Provincia.