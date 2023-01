La Municipalidad invertirá unos $150 mil para ayudar al CAVO

Con el subsidio podrán modernizar el sistema con el que se registran las clasificaciones en las competencias. Este jueves se anunció el cronograma de carreras 2023 y se dio a conocer cómo se usará el dinero. Alejandro San Martín, secretario de la institución, dialogó con LU32 y dio detalles de la nueva adquisición, que fue diseñada por un olavarriense que es atleta, señaló.