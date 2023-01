El Popular: ‘Dijeron que solamente le iban a pagar a 39, fue chocante’

El delegado Olavarría del Ministerio de Trabajo Provincial, Lucas Miriuka, aclaró en LU32 la situación en la que están las negociaciones entre los trabajadores y el Multimedios. Detalló que en sus 15 años de trabajo, nunca observó una posición similar desde la parte empresaria: ‘desconciertan’ algunos planteos. Son algo más de 20 los empleados a los que les adeudan salario de noviembre, aguinaldo, bono y ya también, el sueldo de diciembre. Desde este martes habría una posición gremial unificada. Está convocada una marcha para las 10 horas en la puerta del diario.