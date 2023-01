Realizan primer senderismo desde la Dirección de Turismo

Mercedes Silva Quiterio, referente de esa área de la Comuna, adelantó con Luis Occhi que el 20 de enero tendrá lugar, a la tarde, 20:30 horas, por el camino costero. Hay un cupo de 80 personas. Los interesados, contactarse con las redes sociales de Turismo.