Lovano: 'Situación increíble para uno de los medios más grandes que tuvo la Provincia'

El redactor del diario, conocido por haberse desempeñado durante años en el periodismo deportivo, dialogó con la unidad móvil de Lu32, en el marco de la manifestación convocada en apoyo de los trabajadores de El Popular. Agradeció la participación de los centenares de personas que concurrieron y describió como una situación 'insoslayable' el telegrama de despido a Francisco 'Pancho' Ferrari.