Ferrari: 'Me quedo con ese amor y no con los dos o tres perversos que nos cagaron la vida estos años'

Francisco 'Pancho' Ferrari era uno de los más emocionados en la movilización de la mañana del martes, deido a que este lunes recibió un telegrama de despido, el primero que emite la empresa en el marco del conflicto, ya que todas las salidas de empleados han sido con arreglos o considerándose despedidos. Pancho destacó el apoyo, sobre todo, de colegas y compañeros trabajadores de prensa de otros medios, como él se considera.