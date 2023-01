Desde “La Minga” destacaron el éxito de la Feria de Navidad

Se realizó en la plaza del centro desde el 20 al 24 de Diciembre pasado con una variada oferta de marroquinería, tallado en madera, tejidos, confección de carteras y bolsos, sublimaciones, gastronomía, sahumerios artesanales, jabones, accesorios para el hogar, adornos navideños, etc