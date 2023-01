'La generación de motociclistas actual, es como la generación dorada del básquet'

Foto: TyC Sports

El 'Gato' Juan José Barbery analizó con Luis Occhi y Fabián Casanella, el triunfo en el Dakar de Kevin Benavides. Destacó que hay dos familias argentinas que contienen a pilotos que son exponentes importantísimos a nivel mundial de la disciplina en motos.