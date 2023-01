Recalde: ‘Está siendo una temporada fantástica’

Desde la pileta del Club Recalde agradecen la participación diaria de la comunidad. Marisol Lamas y Agustín Ferreira, encargada y guardavidas, describieron el trabajo en Escuelas de Verano, pero también por las tardes, donde se puede acceder solo con la revisación. Adelantaron que este jueves hay una exhibición.