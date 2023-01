Está cerca de terminar la obra de la Secundaria 20

La Secundaria 20 está frente a la Plaza López Camelo, al lado de la Primaria 4, con la que comparte espacios.

Allí está trabajando la firma PECMA SRL; empresa adjudicataria de la licitación.

La reforma, que requiere una importante inversión que ronda los 45 millones de pesos, surgió principalmente como necesidad de independizar los servicios y los ambientes compartidos entre la Escuela Primaria Nº 4 y la Escuela Secundaria Nº 20.

Consiste en la demolición y posterior obra nueva del volumen ubicado sobre la línea municipal, que conserva la fachada tal como se encuentra en la actualidad.

En este caso, la obra comprende la construcción de dos superficies (planta baja y planta alta), cada una de ellas con una extensión de 213 m2. En planta baja, se ubicará el hall de acceso, dirección, secretaría, gabinete, sala de profesores, sanitarios, cocina y salón audiovisual. En planta alta se disponen tres aulas y preceptoría. En el patio se agregarán sanitarios para personas con discapacidad, kiosco y galería.

«Estamos finalizando una obra muy importante que va a generar las mejores condiciones para toda la comunidad educativa. Invertir y apostar por la educación se trata de hechos concretos que traerán grandes resultados para el futuro del Partido de Olavarría. No me canso de repetir que sin educación no hay mañana», dijo Galli tras la recorrida.

Entre los puntos más importantes, cabe destacar que se realiza una estructura de hormigón armado, con aberturas de aluminio de primera calidad, calefactores individuales nuevos, una cocina totalmente equipada con muebles y artefactos.

En el marco de la reforma, se realiza la instalación eléctrica completamente, con nuevos circuitos de tomacorrientes y de iluminación. De este modo, se independiza el servicio eléctrico entre ambas escuelas, de la misma manera, se desarrollan nuevas conexiones de gas y agua, con esta misma finalidad.

De esta manera, se ratifica el compromiso con la educación de la gestión municipal: la premisa es que chicos y chicas puedan transitar sus estudios en las mejores condiciones posibles, en una infraestructura adecuada, que facilite los procesos de enseñanza y aprendizaje, al brindar confortabilidad para tal fin.