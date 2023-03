Fiesta Nacional del Ternero: Resumen final de la 49° edición

Foto: Prensa Ayacucho

El periodista Rubén Arribillaga cerró la cobertura para LU32 este domingo, en coincidencia con el día final, que tuvo la suspensión del desfile tradicionalista, por el agua caída en la madrugada. El resto de la actividad continúa normalmente desde el mediodía. Hubo entre 8 y 9 mil personas este sábado en el show de Los Palmeras.