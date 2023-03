Sobrino: ‘Los femicidios están en relación con las drogas y queremos un estudio científico’

El responsable departamental del Ministerio Público, tras la incineración de estupefacientes, vertió conceptos de la narcocriminalidad y el estado de situación en nuestra zona, tras las distintas muertes. Destacó el trabajo conjunto con la Justicia Federal, que es la que debe encargarse del crimen organizado.