‘Aumentamos la cantidad de prestaciones en el Hospital, pero nuestra coparticipación en salud, bajó’

Foto: Archivo

El secretario de gobierno del Municipio, Hilario Galli, se expresó en Radio Olavarría, tras la publicación de datos sobre lo que la Provincia remite como fondos coparticipables a la Comuna. En esa línea, reclamó deudas de Bonaerenses, IOMA, obras y admitió que hay conversaciones, pero no se puede estar todo el tiempo llamando para pedir que paguen. Admitió que la recaudación de Olavarría viene en línea con la inflación y la cobrabilidad se mantiene, pese al estado de la economía.