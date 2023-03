Con buenas perspectivas del Tiempo, se viene Olavarría Vuela

Oscar Garaiz e Ignacio Tuccio, presidente y tesorero del Aeroclub Olavarría, estuvieron con Luis Occhi. Recordaron que desde 2016 no pueden concretar un festival de estas características. Detallaron punto por punto las actividades que se concretarán en aire, pero también en tierra, sábado y domingo.