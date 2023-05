Destacan el 'plan' de Hernán Parra

El 'Tano' Sergio Milesi, uno de los impulsores de la pre candidatura a intendente, además de ex concejal y reconocido militante peronista, expresó en Radio Olavarría que es una virtud que tiene Parra la de estar dando sus primeros pasos en política. Consideró que los ayuda mucho a mantener los pie en la tierra y constantemente idear propuestas, para no llegar a la intendencia y no saber qué hacer.