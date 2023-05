Bancos: “Necesitamos llegar con una oferta seria antes de fin de mes”

Así lo expresó José Luis Iturralde, titular de la Asociación Bancaria regional Azul., en el marco de las paritarias con las Cámaras Empresarias. Comentó que el pasado lunes mantuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo, en la que no se llegó a un acuerdo, ya que los ofrecimientos son por debajo del índice de inflación. Apuntó contra los empresarios que “ofrecen a mes vencido”, y lo que buscan desde La Bancaria, dijo, es adelantar la inflación de los próximos tres o cuatro meses.