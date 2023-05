Proponen un proyecto de Ley de Aplicaciones de Fitosanitarios en la provincia



El diputado Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica (Juntos), dialogó con LU 32 y en primer término hizo un panorama de lo que pasa en la provincia: “ hay 135 distritos y 87 ordenanzas. La ley, entre otras cosas establece quién es la autoridad de aplicación. Se incluye que los municipios fiscalicen que se haga en lugar , tiempo y forma correctos.Ingresar para escuchar al legislador y leer el proyecto