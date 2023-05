Con olavarrienses, Evolución Radical tuvo su plenario provincial

Con información de DIB

“Si tenemos claro cómo hay que gobernar la provincia de Buenos Aires, cuál es el aporte que tiene que hacer cada municipio y hacia dónde tiene que ir la Argentina estamos en el camino para que en el mediano plazo tengamos a un Gobernador y un Presidente radical y salgamos adelante.”, afirmó Martín Tetaz ante unos 500 dirigentes y militantes en la Sociedad Rural de ese municipio.

“Tenemos un Estado que no funciona y nos sale carísimo lo cual lo constituye en una estafa”, agregó. “Si no respetamos a los médicos, los docentes ni a los policías, ¿cómo pretendemos que la cara del Estado en la calle tenga algún prestigio por parte de la gente?”, se preguntó.

Por su parte, Tavela afirmó que “tenemos un desafío enorme y lo vamos a hacer con los valores e ideas de nuestro partido. Queremos una UCR dinámica y que desafíe liderazgos, con ambición de gobernar con ejemplaridad y trabajo, con vocación de transformar la vida de los bonaerenses. No hay posibilidad de pensar la Argentina si no lo hacemos desde la provincia de Buenos Aires. Y no hay posibilidad de transformar la provincia si no incluimos al conurbano y las grandes ciudades de las secciones electorales”.

“Todos los problemas que tenemos se resumen en transformar fuertemente la educación y eso nos va a permitir proyectarnos hacia el futuro y que la provincia sea el motor del país que se desarrolla”, remarcó la exsecretaria de Políticas Universitarias de la Nación.

Por su parte, Domenichini, precandidato a intendente en Esteban Echeverría, dijo que “tenemos un proyecto con vocación protagónica en la provincia y en el país. En este plenario hay un montón de dirigentes que quieren gobernar su distrito. Tenemos que generar las instancias que nos den la competitividad necesaria para poder dar algunas peleas. Si llegado el momento de definiciones vemos que nuestras propuestas no son competitivas no vamos a cometer errores del pasado. No vamos a tener candidaturas testimoniales que no nos garanticen participar del gobierno ni que nuestra mirada de gestión esté presente”.

Entre los dirigentes que se acercaron a Junín estuvieron Pablo Yannibelli, director del Centro de Estudios Evoluciona Buenos Aires, Josefina Mendoza, precandidata a intendente de La Matanza, Ivana Coronel, vicepresidenta de la Convención Nacional de la UCR, los concejales Juan Pablo Itoiz, Fernando Pérez, Lourdes Zaccardi e Ignacio Palacios, entre otros.

Por Olavarría asistieron Franco Cominotto, María José Laurenz, Belén Vergel, Gabriela Díaz y Francisco González, entre otros.

Por otra parte, se pudo observar una importante participación y representación de los diferentes distritos de la séptima sección electoral y que mejor posicionados están ante el escenario electoral que se aproxima: el concejal Jorge Ferrarello de Azul, el funcionario municipal de Saladillo Vladimir Wuiovich, el dirigente bolivarense César Pacho, el concejal de 25 de Mayo Ramiro Eguen, y los ya mencionados representantes de Olavarría, en un gran armado que viene construyendo Cominotto en tándem con el dirigente azuleño Pablo Yanibelli.

En relación al encuentro de este sábado, Belén Vergel declaró que: “Hoy vivimos una hermosa jornada. Pudimos evaluar la situación política en la que nos encontramos, la necesidad de continuar creciendo y evolucionando, con la fuerte convicción que queremos ser protagonistas, pero con los pies bien puestos en la tierra”.

“Seguimos trabajando y estando cerca de nuestra gente. Sabemos de la situación que atravesamos como sociedad y que no podemos vivir más así. Queremos seguir construyendo la alternativa que nos permita alcanzar la ciudad y la provincia que soñamos” finalizó.