Desarrollo Social: Más de 200 tarjetas sin entregar, con dinero de hasta cinco meses depositado

La titular del interbloque Frente de Todos en el Concejo Deliberante, conceja Mercedes Landívar, reveló algunas de las respuestas que el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani, remitió por escrito, semanas después de no concurrir a la citación presencial ante la Comisión de Hacienda. Además, confirmó que la Justicia aún no ha llamado a declarar a los trabajadores del Área.