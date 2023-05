El grupo Animate alerta por prescripción de una causa

El doctor Lamouré consideró apresurada una decisión de la Sala Quinta de Casación, que determinó la prescripción de la acción penal, decisión que no está firme y está apelado en la Suprema Corte, por eso quieren visibilizarlo. Confían en que se va a revertir.

Señaló que los conjueces le están diciendo a las víctimas que deberían haber hecho la denuncia cuando tenían 3 ó 4 años de edad, al momento que fueron cometidos los hechos.

Como no lo hicieron en ese momento, continuó el razonamiento del letrado, se les está ‘enrrostrando’ no haber actuado en ese momento.

La prescripción, aclaró, significa que la acción penal no puede continuar, no que los hechos no hayan ocurrido.

Justamente, en referencia al curso de la instrucción de la causa, el abogado manifestó que los acusados ya se encuentran imputados y se ha concretado el llamado a declaración indagatoria correspondiente.

En caso que la Suprema Corte dé conformidad a que continúe el proceso, el paso siguiente es la elevación a juicio oral y público, explicó.