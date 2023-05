La Unión de Colectividades de Olavarría recibió a la directora de Migraciones de la Provincia

El encuentro con Manuela Hoya se dio el pasado sábado en la Sociedad Española, al que Fernando Bughosen, presidente de la Unión de Colectividades, calificó como “muy positivo”. Comentó además que se abordaron diferente temáticas, la situación de las colectividades y la importancia que tienen estas para la ciudad. El principal pedido se relacionó con la idea de contar con una personería jurídica.