‘Sierras Bayas está en un momento donde se están redefiniendo un montón de cuestiones’

Foto: Patrimonio Sierras Bayas

Cecilia Alves forma parte del grupo que motorizó un abrazo este domingo, a la primera fábrica de cemento portland del país. Buscan que se declare monumento, con el objetivo de concretar varios proyectos y ante la incertidumbre que existe en la localidad respecto al destino del predio, argumentó en LU32.