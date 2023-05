Juntos y el Radicalismo aprobaron la Rendición de Cuentas 2022

Completa con despachos de prensa de los distintos bloques

El concejal Juan Mujica introdujo el proyecto y realizó un repaso, que fue más allá de lo técnico, de la Rendición de Cuentas. Calificó como “financieramente sana” el proyecto de Rendición, retomando palabras que dijo la Secretaria de Hacienda, sostuvo.

En esta línea, el edil explicó que el total del total de lo percibido en el ejercicio ascendió a la suma de $12.028.362.737,08, correspondiendo $11.476.172.373,39 a Ingresos Corrientes y pesos $552.190.363,69 a Recursos de Capital. En cuanto a los ingresos percibidos durante el ejercicio 2022, puede mencionarse que el 42% correspondió a Ingresos Tributarios y el saldo, equivalente a $5.430.528.472,09, correspondió a Ingresos No Tributarios.

En este sentido, y detallando que la procedencia de los recursos corresponde en un 56% a origen municipal, Mujica destacó la importancia de la autonomía de un Municipio, lo que se ve ejemplificado en “índices como los recién expuestos” y se basa “fundamentalmente en la responsabilidad para el manejo de las cuentas públicas”.

Por otro lado, el Concejal de Juntos señaló que el 99,3% de los recursos percibidos en el ejercicio fueron ejecutados y que “nuevamente las Secretarías de Salud, Obras Públicas y Desarrollo Humano representaron aproximadamente el 80% de los gastos ejecutados por el Municipio”.

“La Obra Pública, con el Fondo Educativo como protagonista; los más de 400 millones de pesos invertidos en la seguridad de los olavarrienses; las más de un millón y medio de consultas absorbidas por el sistema de salud público local; la paritaria que superó el 100%, sosteniendo más de 2500 familias de empleados municipales; se traducen en un resultado que puede apreciarse como positivo en un contexto de inflación acuciante”, expresó el edil.

Detallando el contexto de 94,8% de inflación con el que finalizó el año 2022 –el más alto registrado en Argentina desde 1991-; la variación interanual del tipo de cambio y la brecha entre el dólar oficial y cotizaciones alternativas que llegó a picos de 160% en el año; los nueve aumentos de la tasa de interés que fija el Banco Central, con un incremento equivalente al 102% anual, el concejal Mujica destacó “la experiencia y capacidad del equipo de la gestión del intendente Ezequiel Galli, que se manifiestan en que Olavarría es uno de los pocos municipios de la Provincia de Buenos Aires que presentan una Rendición de Cuentas no deficitaria, financieramente sana, sin objeciones técnicas”.

También se refirió a la Ejecución de los recursos durante el año 2022: el 99,3% de los ingresos percibidos en el ejercicio. Nuevamente las Secretarías de Salud, de Obras Públicas y Desarrollo Humano representaron aproximadamente el 80% de los gastos ejecutados por el Municipio en el pasado año.

La concejal Arouxet cargó contra los dichos del edil. En su exposición dio a conocer algunas de las consultas que le hicieron a la Secretaria de Hacienda, comenzando por la consulta sobre la venta de la calle a Cementos Avellaneda por $165 millones, de los que restan invertir 60 millones, según expresó la edil, que reveló la funcionaria. Afirmó que el dinero de la Comuna se destina a la ‘timba financiera’. Señaló que si la calle no se hubiera vendido, la Rendición da déficit.

Sumó el ‘costo de oportunidad’ y expresó que por esta situación, el déficit sería mayor a los $500 millones.

Recordó, en otro párrafo las Tu.Vi. Industrializadas “que terminarán costando $11 o $12 millones, de los $3,5 originales”. Para ella el costo de oportunidad asciende a más de $800 millones, pero ironizó que se quejan “de los $165 millones que debe provincia y la inflación galopante”.

También se preguntó por el FOI (Fondo de Obras e Infraestructura) que se cobra con las facturas de Obras Sanitarias.

Calificó como un punto importante del déficit la Recolección de Residuos, cuyo mayores costos del 2022 no están imputadas en la Rendición, porque son 127 millones de pesos que se reconocen en un decreto fechado en enero de 2023. Realizó un desglose y calificó como llamativo que se aumente de 3000 a 6000 cuadras el barrido, y que los vecinos continúen quejándose que no pasan por su casa.

En referencia al Estacionamiento Medido, puso atención en que se dan comprobantes no fiscales cuando se abonan las multas. El Municipio, dijo, no controla esto, sino que se maneja con informes de la empresa. Comparó esto con el control exhaustivo que se le hace a Bomberos a quien se le entrega el canon del Estacionamiento, y que ha presentado hasta un ticket por 5 kilos de yerba. Le gustaría que, como se controla a Bomberos, se controle a Malvinas, manifestó.

El concejal García dijo que coincide en mucho con Arouxet y en nada con Mujica. Además, denunció que expedientes pedidos con antelación, se los dieron unas 72 horas antes. También fue crítico con las comodidades que les dieron para estudiarlos. Solicitó que se corrija esto para próximas ocasiones. Señaló que la propia secretaria Bezzoni manifestó que expuso ante la comisión, mucho más tarde que lo habitual. Responsabilizó por esto a la conducción de la Comisión, en la persona de la concejal Amespil, del Oficialismo.

Calificó como ‘falso’ el superávit de $82 millones: venta de calle e intereses, sostuvo, para llegar al mismo. Ejemplificó “Si tenés que vender el auto para tener superávit, no está bien”. En torno a los intereses, señaló que la tasa de interés en Argentina es negativa, por eso es una pérdida.

En cuanto a los recursos, en general, mencionó como regresivo al sistema de tasas y derechos que percibe el Municipio, porque recarga al pequeño contribuyente. Esto no se verifica con los grandes, como los que pagan el derecho de explotación de canteras: consideró insuficiente el control para con Cementos Avellaneda y Loma Negra.

En otro orden, manifestó que no ha funcionado la ordenanza que destina una parte de lo recaudado en Servicios Urbanos a las localidades, ya que han quedado fondos sin usar, como sucede con el fondo del premio al buen contribuyente electrónico. Estas cuestiones están relacionadas con la falta de gestión, argumentó el concejal. En ese sentido, señaló que no existe un proyecto relacionado con el turismo y relacionó estos fondos sin usar, que deberían invertirse en obras, buscando interés en plazas financieras.

En cuanto a cómo se gasta, indicó que hay recortes en el área Modernización, en Bromatología, en Transporte Público, áreas para él, sensibles en cuanto al impacto en la vida del ciudadano. Aclaró, en todos los casos, que se trata de decisiones políticas, que no tienen que ver con actitudes de los trabajadores.

Respecto a salarios, reconoció que la paritaria ha sido buena, de más del 100% y con incrementos adecuados. Sumó como dato, que en la Rendición aparecen 2632 trabajadores en la nómina. Se preocupa porque no se suman trabajadores en áreas clave, como los hospitales de las localidades. Afirmó que es llamativa también la cantidad de renuncias en la Municipalidad. Se trata de personas que no se jubilan, sino que se van, se pierden trabajadores que conocen cómo realizar tareas.

Más adelante puntualizó algunas áreas como Cultura, Deportes y Educación, donde se contiene más presupuesto, pero se hacen menos tareas, definió.

En salud, dijo García, se puede observar según el dinero invertido, una concentración en lo que tiene que ver con el Hospital Municipal, en detrimento de salitas y localidades.

En cuanto a la recolección de residuos, el concejal manifestó que no se trabajó de cara a la Sociedad el pliego de licitación, siendo uno de los servicios que más roce con los vecinos tiene.

Consideró ‘mínima’ la inversión propia en Obras Públicas, sobre todo, comparándola con lo que se percibe de impuesto a la piedra. Al puntualizar en obras en las localidades, señaló que no superó los 2 millones de pesos en el año.

Finalizó manifestando su preocupación por la desinversión que está caracterizando a la gestión. Adelantó que la ciudad va a seguir creciendo por el empresariado y los trabajadores, pero se necesita el acompañamiento más activo de la gestión municipal.

Tras un cuarto intermedio, el concejal del Foro Olavarría-FR en el Frente Renovador, Gastón Sarachu analizó la Rendición de Cuentas 2022. El edil hizo hincapié, entre otros puntos, en los ingresos que recibe el municipio en concepto del conocido Impuesto a la Piedra. “Si las cuentas más o menos cierran, es porque las hacemos cerrar”, sostuvo.

“Es necesario que los vecinos y vecinas del Partido de Olavarría sepan en qué se gastan los recursos y sean ellos mismos los que determinen si la administración del intendente Galli es tan eficiente como dice que es”, inició su intervención el concejal, a lo que agregó “¿o si no fuera por el ingreso extraordinario que significa el Derecho de Explotación de Canteras, estaríamos ante una administración municipal imposible de sostener?”. “La respuesta a este interrogante es que sería un municipio insostenible, incapaz de hacer frente a sus compromisos”, afirmó.

“Es esta una rendición de cuentas con un escenario inédito y preocupante”, definió en base a “las denuncias y sospechas por malversación de fondos por parte del Gobierno Municipal en temas como las TUVI, las tarjetas Cabal expedidas por el área de Desarrollo Social y la causa de terrenos”.

El edil señaló que “este año al municipio ingresaron por el derecho de explotación de canteras más de 2 mil millones de pesos. La inversión municipal, con recursos propios, genuinos, del tesoro municipal fue de 215 millones de pesos”. “Menos de la décima parte de lo que se recauda por esta tasa se traduce en obras para Olavarría y sus localidades”, expuso el concejal. “Todo el resto de lo que se recauda de manera extraordinaria, va a gastos corrientes”, agregó y definió la situación como “alarmante”.

“Si usamos los recursos para financiar los gastos corrientes del municipio, las obras no se hacen. Y ahí empieza el verdadero déficit, el que padecen los vecinos a diario”, aseveró Sarachu. “¿Dónde está el déficit? En las calles sin pavimento, en los barrios sin alumbrado, en la cantidad de cloacas que faltan hacer, en una ciudad que se expande sin los servicios básicos o el hospital donde no hay remedios, tampoco turnos, no al menos sin estar dispuestos a esperar – con suerte y de mínima 4 meses”, sostuvo. “El déficit de Galli es con la gente”, manifestó el edil.

Otro factor que expuso Sarachu y que da cuenta de dicho déficit tiene que ver con las localidades las cuales, para el edil, el Gobierno de Ezequiel Galli dejó “olvidadas y dejadas al abandono y la desidia absoluta, la calidad de vida de los vecinos es en algunos casos indignante, sin médicos, sin obras, sin transporte, sin servicios, sin respuestas”.

El concejal hizo mención al origen del popularmente denominado “Impuesto a la piedra” y el Plan Lara, próximo a celebrarse 75 años de la Ordenanza que preveía obras, pavimento, acceso a los servicios básicos, atención primaria a la salud y a la propuesta de modificación al proyecto original sugerida en su momento por el ex concejal Eduardo Rodriguez, que planteaba afectar un recurso extraordinario como el impuesto a la piedra proveniente de recursos no renovables a la inversión pública y no al financiamiento de gastos corrientes.

El edil comparó que actualmente “este gobierno municipal no puede dar cuenta de haber alumbrado una calle en la periferia de nuestras localidades, no puede garantizar un médico en el pueblo y tampoco ha logrado prever que las calles sin pavimentación en días de lluvia son zonas anegadas”. “Esta rendición de cuentas no recupera el espíritu de aquella decisión política porque no se vislumbra en estos 7 años de gestión un proyecto de ciudad”, enfatizó.

Por otra parte, el concejal Sarachu dirigió su exposición a la venta de la calle a la empresa Cementos Avellaneda, gestión que permitió el ingreso de 165 millones de pesos a las arcas municipales. “Hubo subejecución, es decir hubo obras que no se hicieron”, indicó el edil quien preside la Comisión del Concejo Deliberante encargada de realizar el seguimiento de los fondos originados por dicha venta.

Sarachu explicó que “la operación se realizó en enero del 2022 y hasta el dia de hoy no sabemos a ciencia cierta cómo se ejecutaron las obras, nos falta información sobre la estimación de recursos y gastos, algunas directamente no se iniciaron como las mejoras en sectores turísticos de la localidad de Sierras Bayas, como los senderos peatonales de Huecu fun y la bisicenda en el acceso a la localidad”.

“Tenemos todos los bloques políticos que integramos este Consejo, la responsabilidad de que no vuelva a pasar lo mismo cuando se concrete la futura venta de calle, a la otra cementera de Olavarría”, añadió.

El último de los temas a los que el concejal Gastón Sarachu hizo mención fue el del contrato de recolección de residuos. “Un contrato que este mismo año fue renegociado por el ejecutivo a 10 años más, ya lo dijimos excediendo este mandato y dos períodos más, y que todos los años es tema de análisis y debate”, sostuvo el concejal

Asimismo, la concejala Natalia Álvarez brindó datos sobre la ejecución de recursos en el área de Salud.

Luego, el concejal Sebastián Matrella desarrolló la postura del bloque UCR-Juntos respecto del proyecto en tratamiento referido al análisis económico de la Municipalidad de Olavarría durante el año 2022.

Coscia, por el oficialismo, tomó la palabra y recordó que “en 2022 su inflación anual trepó a un 95% y ya en este año vamos para 110%, y con una inflación mensual rumbo al 10%”. El bloque Juntos recordó que esta situación socioeconómica se desarrolló “en el mismo año en que el presidente Alberto Fernández prometió que comenzaría ‘la guerra contra la inflación en Argentina’ y el análisis del contexto indica que la inflación ganó y todos los argentinos perdimos”.

Coscia agregó que “es en este contexto que el Municipio llevó adelante la gestión 2022 sorteando continuos cambios en las variables económicas”.

Por otro lado, llamó a los Gobiernos Nacional y Provincial a “rendir cuentas a los vecinos de estos 4 años de gobierno” y acusó: “Hablan de una rendición de cuentas mala, y yo me pregunto, ¿cómo les cierran las cuentas a los que critican?”. En este sentido, cuestionó las jubilaciones insuficientes, los sueldos magros de los docentes, la inflación que atenta directamente contra el bolsillo de los vecinos.

Asimismo, cuestionó que “ni desde Nación o Provincia llegó un plan de viviendas, los enviaron para Bolívar, Tapalqué, Laprida, pero no hicieron nada para que lleguen a Olavarría”.

En síntesis, Coscia destacó que “el Municipio de Olavarría en el ejercicio 2022 llevó adelante obras, inclusive abonando las certificaciones que dependían del pago de la Provincia de Buenos Aires, que no llegaban en tiempo y forma, para sostener las obras y que no se detengan. Obras de infraestructura, educación, salud, hacen la diferencia de esta gestión municipal”.

Posteriormente, la concejala Mercedes Landivar tomó la palabra para afirmar, entre otros puntos, que la Rendición de Cuentas muestra déficit en distintas áreas.

En la continuidad de la sesión, cerró el concejal Juan Sánchez quien repasó conceptos ya desarrollados por otros concejales del interbloque del Frente de Todos y adelantó el rechazo a la Rendición de Cuentas 2022.

La presidenta del HCD, Cecilia Krivochen habilitó la votación de la Rendición de Cuentas que resultó aprobada con los votos del bloque Juntos y UCR-Juntos. De esta manera el HCD cumplió con los plazos establecidos por la Ley Orgánica de las Municipalidades el HCD cumplió en tiempo y forma con la aprobación de la misma.