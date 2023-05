Femicidio de Sofía: hay avances en la causa

A casi tres meses del asesinato de Sofía Vicente, el abogado penalista Sergio Roldán –que representa a la familia de la víctima- reveló a Radio Olavarría detalles sobre la causa. En primer término, comentó que se realizaron pericias positivas referidas al ADN que se buscaba en la ropa interior de Sofía. Además, recordó que hay dos detenidos con prisión preventiva, y anticipó que existen dos sospechosos más que podrían haber tenido participación en el hecho.