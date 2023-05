Trabajadores de El Popular van a paro por tiempo indeterminado

El comunicado completo:

Una vez más los periodistas de EL POPULAR Medios irán al paro. Nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), iniciarán esta medida de fuerza por tiempo indeterminado.

La determinación se tomó en el marco de una importante deuda salarial que la empresa -ahora bajo una nueva gestión- mantiene con los trabajadores y que impacta directamente en la economía de cada uno de los trabajadores y trabajadoras.

EL POPULAR Medios adeuda a sus empleados periodistas el sueldo de diciembre de 2022, más el medio aguinaldo correspondiente a ese mismo mes. Además, tampoco pagó el bono estipulado a fin de año de 24.000 pesos que correspondía al sueldo de diciembre y 6.000 de enero.

A algunos empleados se le suma la deuda del salario correspondiente a marzo. Respecto al sueldo de abril, algunos lograron cobrar sólo una parte, pero la mayoría sigue sin ver un solo peso depositado en sus cuentas.

Tampoco se abonó la suma no remunerativa de 10.000 pesos acordada en el marco del cierre de las partitarias 2022 ni los 17.000 pesos no remunerativos, ambos debían abonarse antes del 20 de mayo del corriente.

Cabe también mencionar que hay incumplimiento de los aportes correspondientes desde fines del año pasado.

La incertidumbre y angustia de los trabajadores/as que deben atravesar mes tras mes es desgastante: no informan cuándo ni cómo pagarán y pagan sueldos en forma discriminatoria. A esto hay que agregar que el único enlace entre la empresa y los trabajadores es su director, quien ahora asegura que el pago de salarios ya no depende de él, pero no dice de quién depende.