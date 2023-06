Cerca de 60 localidades bonaerenses buscan su autonomía

Durante la jornada del pasado miércoles, la Asociación para el Reconocimiento de Nuevos Municipios se manifestó afuera del Congreso de la Nación y elevaron un petitorio en la Casa de la Provincia solicitando que el gobernador Kicillof los reciba. Esta entidad, nació en 2004 a partir de movimientos autonomistas de vecinos auto convocados de diferentes localidades que buscaban separarse del municipio al que pertenecen.