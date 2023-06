Lanceta: “cuando la multa es provincial, nunca se impide la realización del trámite”

La aclaración del Director de Licencias de Conducir surge luego del reclamo de la Defensoría del Pueblo bonaerense a la Provincia para que permita a los municipios otorgar o renovar la licencia de conducir a aquellas personas que tengan multas por infracciones de tránsito. . En este sentido, Lanceta sostuvo que en el caso de las multas provinciales, no se impide la realización del trámite, aunque se le informa a la persona sobre la infracción y se le advierte que si no regulariza puede obtener sentencia firme, y para cuando vuelva a renovar la licencia, ahí sí se le va a impedir.